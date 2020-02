Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in appartamento, in via Concilio Vaticano II hanno arrestato nella flagranza di furto in appartamento aggravato in concorso L.N. 49enne, P.M. 29enne, C.G. 24enne, tutti di Bari.

I tre topi d’appartamento, sono stati sottoposti ad un controllo e trovati in possesso della refurtiva che avevano appena asportato dall’abitazione di una signora 79enne che era uscita di casa poco prima. Oltre all’intera refurtiva consistente in 450,00 euro in contanti e vari monili in oro, i malfattori disponevano anche di 4 chiavi di porte blindate, di cui una utilizzata per accedere nell’appartamento dell’anziana signora. Il bottino è stato interamente restituito all’anziana signora. I tre arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Bari.

