Dalla sede di Polignano a Mare, il ristorante di pesce gourmet dopo Milano e Torino apre il 25 marzo a Roma, in via Leone IV (in zona Musei vaticani e Basilica San Pietro). Pescaria sbarca quindi nella capitale e lo fa con un evento dal sapore pugliese. In programma l’esibizione live di musica italiana con gli Skanderground.

Pescaria è il primo format in Italia completamente plastic free: da dicembre 2018, infatti, ha scelto di rinunciare alla plastica monouso risparmiando circa 6 tonnellate di plastica al mese per punto vendita. Al posto della plastica posate e bicchieri in PLA, materiale derivato dal mais perfettamente simile alla plastica ma in tutto e per tutto biodegradabile e compostabile.