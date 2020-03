«L’Asl di Foggia sta contattando tutte le persone che hanno preso parte ai funerali del pensionato chiedendo contezza sulle loro condizioni di salute». Lo ha detto il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, dove il 27 febbraio scorso è deceduto un uomo di 75 anni risultato positivo al Coronavirus a funerali avvenuti.

«Nello specifico sono al momento una settantina le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria», spiega il primo cittadino il quale sottolinea che al funerale avrebbero partecipato oltre 300 persone. Attualmente a San Marco in Lamis (Foggia) non ci sono nuovi casi di contagio. Fino a ieri sera in Puglia i casi positivi al coronavirus erano 14 (compreso il 75enne deceduto) e i nuovi cinque pazienti contagiati erano tutti della provincia di Foggia: quattro hanno avuto contatti stretti col 75enne morto a San Marco il Lamis; il quinto è un professore di San Nicandro Garganico ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

