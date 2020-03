Vento forte con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali sulla Puglia centro-settentrionale. La protezione civile ha lanciato l’allerta gialla da oggi 06 marzo e per le 24 ore successive per l’intensificarsi dei venti su tutta la Puglia escluso il Salento. Al momento le previsioni meteo indicano venti non superiori ai 30 nodi.

