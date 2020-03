La Confcommercio annulla la campagna di sensibilizzazione sull’emergenza coronavirus, dopo le critiche ricevute. “In data 2 marzo Confcommercio Bari ha avviato una campagna di comunicazione con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione a “continuare a vivere” la propria vita, nonostante la difficile situazione dello specifico momento circa le problematiche relative al Covid-19 – si legge in una nota – La campagna online e offline di Confcommercio Bari, diffusa da lunedì 2 marzo a sabato 7 marzo, aveva l’obiettivo di rispondere al bisogno di trasmettere un’idea di positività e non di panico rispetto a quanto stava accedendo all’interno dei confini regionali in quel momento, facendo leva sulla forza, la determinazione e il coraggio dei pugliesi, per superare questa fase senza paura, ma con prudenza e nel rispetto assoluto delle disposizioni fino a quel momento ufficializzate, facendo leva su un sentimento di appartenenza alla comunità”.

“Nessuno dei messaggi lanciati – continua la nota – ha mai voluto sminuire la situazione che stiamo vivendo ma aveva l’obiettivo di evidenziare come la nostra storia, le nostre abitudini e le nostre tradizioni siano la forza a cui attingere per superare quella specifica fase. Il repentino sviluppo dell’epidemia e l’avvicendarsi delle notizie, con un picco di provvedimenti e dichiarazioni dal 7 al 9 marzo da parte della Regione Puglia e del Governo, ha reso evidente, in primis a Confcommercio Bari, che la campagna di comunicazione diffusa dal 2 marzo non fosse più adeguata a far fronte all’evoluzione della situazione che si stava registrando in Puglia a partire dal 7 marzo”.

Confcommercio Bari ha repentinamente provveduto a oscurare i manifesti diffusi, ospendere la campagna sui social media, cancellare quanto diffuso nella settimana dal 2 al 7 marzo sui social media.

