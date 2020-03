La Polizia postale ha segnalato un nuovo caso di truffa online, in particolare di “phishing”. “Se ricevi una email su come prevenire il COVID19 – si legge in un post della polizia di Stato – a firma della dottoressa Marchetti, presunta “esperta” dell’organizzazione mondiale della sanità in Italia, non aprire l’allegato. È un malware che cattura dati sensibili”. La polizia di Stato invita a segnalare i casi sospetti sul sito: https://www.commissariatodips.it/

