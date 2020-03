CityModa ha annunciato attraverso la propria pagina facebook che sino al 3 aprile, per dare il proprio contributo a bloccare l’epidemia di coronavirus, sospenderà tutte le attività nei punti vendita. “Una decisione tanto sofferta quanto giusta”, si legge. “Vogliamo dare il giusto esempio – è scritto – e crediamo che come noi anche altri daranno lo stesso contributo per cercare di contrastare il virus Covid-19”.

“Siamo certi – si legge ancora – che non ci lasceremo sopraffare e torneremo più forti. Vi promettiamo che andrà tutto bene”, il messaggio finale.

