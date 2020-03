Tragedia questa mattina nel rione Libertà. In via Dante, tra via Ravanas e via Trevisani, dove in un appartamento sono stati trovati i corpi senza vita di una donna di 41 anni e del figlio di 16. Ad allertare i soccorsi il cognato che non aveva notizie della donna e si era preoccupato. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia, la scientifica (dopo la scoperta dei corpi). Nell’appartamento è stata trovata una stufa, che sarebbe responsabile delle esalazioni che hanno ucciso la donna e suo figlio, di origini straniere. L’isolato è stato chiuso al traffico.

