Due morti in un incidente stradale a Castellana Grotte. Vittime due donne di 68 e 61 anni, di Castellana Grotte rimaste incastrate nell’autovettura, una Dacia Sandero. Ne dà notizia Vivi La Strada.

Sul posto polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Lo scontro è avvenuto tra l’auto e un tir.

