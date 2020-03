In ottemperanza alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si comunica che a partire da ieri, giovedì 12 marzo, è sospesa, fino al prossimo 6 aprile, la sperimentazione del Pin Bike per la mobilità sostenibile prevista nell’ambito del più ampio progetto MUVT, realizzato dal Comune di Bari grazie al finanziamento del Ministero dell’Ambiente.

Pertanto, tutte le classifiche sono sospese: nel momento in cui la misura sarà riattivata, i partecipanti potranno ripartire dai punti accumulati sino a due giorni fa.

