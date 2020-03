“Scemo chi legge, che ci fai in giro? Resta a casa”. Ecco la campagna pubblicitaria del portale Puglia.com ai tempi del coronavirus. Un manifesto per invitare tutti a restare a casa e a seguire quindi le indicazioni del Governo che impongono le uscite solo per necessità, salute e lavoro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.