Più tolleranza da parte degli ausiliari di traffico, ma i ticket per la sosta restano. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Decaro, in risposta alle richieste, soprattutto da parte dei commercianti, di sospendere il pagamento dei grattini sulle strisce blu. Ieri numerosi negozianti hanno cominciato ad inviare video – appello per chiedere all’amministrazione comunale la sospensione del pagamento della sosta, considerando il momento davvero difficile. Il Comune sta valutando eventuali mosse per venire incontro ai cittadini, ma i grattini resteranno. Perché rappresentano un deterrente anche per fermare chi potrebbe a quel punto muoversi senza motivazione.

In ipotesi l’individuazione di zone franche, aree con orari precisi, aperte solo per chi lavora. L’amministrazione è al lavoro in queste ore.

