“Non succede solo agli anziani. Colpisce anche i giovani”. L’appello ai ragazzi pugliesi è dei medici e pediatri pugliesi. Lo spiega su Facebook nella sua pagina “Immunità solidale” il pediatra Antonio di Mauro. “Anche tra i giovani ci sono soggetti deboli che vanno tutelati a tutti i costi, con tutte le misure di immunitàsolidale possibili. Restate a casa”. In Puglia così come in tutta Italia sono diversi i pazienti al di sotto dei 40 anni, trovati positivi al virus. Il primo paziente trovato positivo a Bari ad esempio ha 29 anni: proprio ieri il sindaco Antonio Decaro ha annunciato che le sue condizioni sono migliorate.

