Stop alla vendita di biancheria intima, articoli da cancelleria e prodotti per la cura delle piante e del giardino. Secondo quanto stabilito dall’ultimo decreto governativo, infatti, questi prodotti non rientrano nella categoria dei beni di prima necessità e, dunque, non potranno essere venduti nei supermercati. Sono già tanti, in tutta Italia, i punti vendita che hanno sbarrato o reso inaccessibili all’utenza interi scaffali, seguendo le direttive imposte dal governo per il contenimento del contagio. L’intento è, infatti, quello di ridurre ulteriormente i tempi di permanenza dei clienti tra gli scaffali dei supermercati e, non da ultimo, evitare il manifestarsi di episodi di concorrenza sleale nei confronti di tutti gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di questi prodotti e obbligati alla chiusura dai decreti governativi. Un provvedimento, però, che non trova il favore di molte famiglie, costrette a gestire le attività domestiche di bambini e ragazzi che non frequentano, al momento, le strutture scolastiche e che domandano maggiore chiarezza sul tema.

