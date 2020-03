In questi ultimi giorni molteplici sono state le violazioni ai sensi dell’art. 650 del C.P. rilevate dai Carabinieri nei servizi di controllo del territorio nella città di Bari. Numerose persone sono state trovate in gruppi da due a più unità, altre trovate all’interno di circoli privati ed altre anche a giocare a carte, altre ancora in giro anche da sole, senza giustificato motivo. Tra queste alcuni giovanissimi che aspettavano l’apertura di un bar, altri che rientravano o stavano andando a casa di amici.

Inoltre, nella città di Bari si segnalano altri interventi: un senegalese, è stato denunciato, dai militari impegnati nei servizi “Strade Sicure”, in Piazza Umberto, per tentato furto con strappo di un telefono cellulare ai danni di un passante; una 47enne ed un 52enne residenti in provincia, sono stati denunciati per furto di generi alimentari, per un valore di circa 70 euro, consumato all’interno di un supermercato al centro commerciale di Santa Caterina.

