“In queste immagini c’è la dimostrazione dell’irresponsabilità di alcuni di noi. Un gruppo di uomini assembrati davanti a un circolo. Un signore che ha pensato di non mettere in quarantena la sua inciviltà ed è addirittura uscito di casa per abbandonare su un marciapiede i suoi mobili vecchi. E poi ci sono quelli che hanno organizzato il falò di San Giuseppe”. La denuncia è del sindaco Antonio Decaro su Facebook. Tutti sono stati identificati e denunciati.

“Se non avessimo le immagini e le relative denunce ci sarebbe da pensare a uno scherzo, invece purtroppo è tutto vero. La situazione nel Paese è grave, è molto grave. Solo nella giornata di ieri in Italia si sono ammalate 4480 persone di cui 2498 sono in terapia intensiva. Da oggi a Bari ci sono anche i Vigili del Fuoco e l’Esercito a fare i controlli insieme alle Forze dell’Ordine che stanno facendo un lavoro straordinario. La Polizia Locale ha avviato i controlli aerei con i droni. In gioco c’è la vita tutti, anche la nostra e quella delle nostre famiglie”, conclude il sindaco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.