È stata firmata ieri l’ordinanza sindacale che dispone l’ampliamento del periodo annuale di accensione degli impianti termici sul territorio comunale fino al prossimo 15 aprile.

“Considerato che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria i cittadini devono restare in casa per evitare il diffondersi del contagio – commenta il sindaco Decaro -, questo provvedimento mira a garantire loro il maggior comfort possibile, prorogando al 15 aprile il termine del periodo annuale di accensione dei riscaldamenti, pubblici e privati”.

