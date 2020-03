In via De Vincentis, nel rione Madonnella, c’è un’impalcatura montata davanti alle case popolari quasi tre anni fa per lavori urgenti e mai più rimossa. I residenti sono davvero stanchi, soprattutto perché, a causa dell’emergenza coronavirus, ora devono restare chiusi in una casa piena di umidità e senza possibilità neanche di potersi affacciare ad un balcone, proprio per la presenza di questa impalcatura, sporca e inutilizzata.

“Viviamo – ci spiegano – tra immondizia, topi, scarafaggi, polvere. Abbiamo sollecitato più volte l’Arca e il Comune ma non si muove nulla. Qui siamo chiusi in casa. Accanto a me c’è un anziano che oggi si è messo a piangere per questa situazione. Noi viviamo con due bambini in un appartamento pieno di umidità e senza possibilità di uscire”.