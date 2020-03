Stanno arrivando in Italia nove aerei russi carichi di aiuti, con mascherine e personale medico.

“Oggi e domani – ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha accolto all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo russo – arriveranno oltre 10 milioni di mascherine in Italia. Da mercoledì invece inizieranno ad arrivare 100 milioni di mascherine dalla Cina, così come comunicato nei giorni scorsi. Partirà un primo lotto da sei milioni e poi venti milioni di mascherine ogni settimana. Questo dimostra che l’Italia non è sola e che coltivare amicizie con altri Stati è fondamentale”.

L’elenco degli aiuti annunciato da Mosca comprende anche veicoli speciali e strumenti per la “sanificazione dei camion inotrasporti”.I camion trasportano scorte di mascherine, tute protettive e tamponi per i test.

