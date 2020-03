“Ho il negozio chiuso da un mese. Io devo fare mangiare quattro persone. Datemi 50 euro della pensione”. Oggi in via Roberto da Bari le urla di disperazione di una commerciante barese hanno colpito l’intera città.

Si è presentata in banca per ritirare la pensione, ma la filiale era chiusa e sul suo conto non era stata accreditata la pensione della madre. Ha chiamato le forze dell’ordine urlando in strada la sua disperazione. Un passante ha dato a lei e al suo compagno dei soldi. Dal video è partita una gara di solidarietà: c’è chi si è messo in contatto con chi conosceva la commerciante per portare la spesa per i prossimi giorni. In attesa dell’accredito della pensione, unica fonte di sostentamento di questa famiglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.