Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza di Bari, su disposizione della Procura, nei confronti di una azienda distributrice di mascherine. Alla società di Bari viene contestato di aver “compiuto manovre speculative, occultato, accaparrato prodotti di prima necessità ed in particolare dispositivi di tutela della salute da agenti biologici (mascherine) sottraendole all’utilizzazione in rilevanti quantità”.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, ipotizza a carico del legale rappresentante della ditta il reato di manovre speculative sul mercato e rientra nella più ampia inchiesta della magistratura barese sul presunto rincaro dei dispositivi di protezione individuale, avviata nell’ambito dell’emergenza coronavirus. (Ansa)

(foto repertorio)

