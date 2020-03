“Tra le tante e diverse emergenze che ci troviamo ad affrontare ce n’è un’altra con cui dobbiamo fare i conti: i rifiuti”. Lo scrive l’assessore Pietro Petruzzelli sull’interruzione parziale a Bari della raccolta della plastica per il porta a porta nei rioni San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore. Ma il disservizio potrebbe interessare anche altre zone della città.

“Si registra una riduzione del numero di operatori Amiu per malattie, per la legge 104 e per altre problematiche connesse all’emergenza sanitaria. Questo significa molti meno operatori impegnati quitidianamente sul territorio tanto che stiamo valutando la riorganizzazione di alcuni servizi. Ecco perché faccio un appello alla comprensione di tutti noi cittadini. Non vi arrabbiate se ci sono ritardi nello svuotamento dei cassonetti. Appena possibile sarà fatto.

“Non arrabbiatevi – aggiunge Petruzzelli – se ci sono ritardi nella raccolta porta a porta. Anche quella sarà fatta. Ci stiamo organizzando per garantire i servizi di sempre anche in questa situazione di emergenza e tenere il più possibile la città pulita. Comprendiamo e collaboriamo. Anche questa difficoltà se tutti facciamo la nostra parte la supereremo presto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.