Seconda vittima a Monopoli per coronavirus. Lo comunica il sindaco Angelo Annese.

“Oggi piangiamo nella nostra città la seconda vittima di questo maledetto coronavirus – comunica il sindaco – La signora ricoverata alla clinica di Putignano e poi trasferita al Miulli, purtroppo non ce l’ha fatta. A tutta la sua famiglia vanno le mie e le nostre condoglianze”.

I casi a Monopoli sono al momento in totale 4: una signora è ricoverata al Policlinico e l’altra invece è in cura a casa.

“Sono in attesa di ricevere notizia dell’esito di una serie di tamponi effettuati e spero che siano tutti negativi”, conclude il sindaco.

