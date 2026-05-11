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Lavori per migliorare il servizio Aqp. Possibili disagi a Conversano

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Maggio 2026 - 14:02
rubinetto
  • 36 sec

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Conversano (BA).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 13 maggio 2026 nell’abitato di Conversano (BA) ad esclusione delle utenze site presso la Z.I..

La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 18:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante n.1 autobotte, che sarà dislocata presso:

· Zona di sosta autoveicoli in Via Adriatico, in prossimità di Piazza Castello

Confagriocltura Bari-bati

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