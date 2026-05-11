Volpe ferita sulla costa di Bisceglie: scatta la catena di solidarietà per salvarla

Un esemplare di volpe in evidente difficoltà sta mobilitando i cittadini e i volontari di Bisceglie. Nella giornata di sabato, una volontaria dell’Enpa, insieme a un residente, ha individuato l’animale nella zona della “Prima Spiaggia”, un’area dove la sua presenza era già stata segnalata da diversi giorni.

Le condizioni di salute della volpe hanno spinto i presenti a richiedere l’intervento immediato degli esperti del WWF di Molfetta, con cui è stato mantenuto un contatto costante per monitorare gli spostamenti del mammifero in tempo reale. Nonostante l’arrivo sul posto di un operatore specializzato, il tentativo di recupero non è andato a buon fine, poiché l’animale è riuscito a dileguarsi.

L’Enpa Bisceglie ha quindi lanciato un appello alla cittadinanza: chiunque dovesse avvistare nuovamente la volpe è invitato a contattare tempestivamente i volontari o direttamente il WWF al numero 346 606 2937. L’obiettivo è intervenire in modo coordinato per garantire il benessere della piccola predatrice. Nel frattempo, l’invito per chi abita in zona è quello di lasciarle piccole scorte di acqua e cibo per sostenerla.