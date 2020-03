Una bambina di 7 anni ospitata presso il Villaggio-Sos Ostuni è risultata positiva al coronavirus. La piccola ieri è stata trasportata presso l’ospedale Perrino di Brindisi da personale del 118, insieme a un’operatrice della struttura, anch’essa positiva al Covid-19. Ne dà notizia Brindisi Report. L’operatrice e la piccola sono in buone condizioni.

Ad Ostuni si registrano – come spiega il sindaco Guglielmo Cavallo – sei nuovi casi, tutti nel villaggio Sos. “Si tratta di casi per i quali è giunta notizia oggi, all’esito dei tamponi, ma che erano già posti in isolamento domiciliare da tempo – spiega il sindaco – Vorrei ricordare anche un nostro concittadino, Carmine Pinto, venuto a mancare a Piacenza dove si era trasferito da tempo. Un abbraccio alla sua famiglia. La piccola comunità di Casalini è stata duramente colpita con la perdita di 2 vite a causa del virus. Ai familiari, a tutta la Comunità cistranese e al Sindaco Convertini va il nostro cordoglio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.