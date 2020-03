Sono 22 i contagi nel centro di riabilitazione Giovanni Paolo II di Putignano. Lo comunica la Asl di Bari. Ci sono quindi 3 infermieri, 4 operatori sociosanitari e 12 pazienti. “A questi – continua – si aggiungono altri 3 pazienti che erano stati precedentemente dimessi dalla struttura, al momento in isolamento domiciliare e costantemente monitorati. Tutti sono in ottime condizioni di salute, quasi asintomatici, tranne qualche caso con lievi sintomi”.

“Gli operatori sanitari, come da protocollo, sono in isolamento domiciliare e sorvegliati

attivamente dal Dipartimento di Prevenzione – proseguono dalla ASL -. Mentre i pazienti sono stati messi in sicurezza e isolati all’interno del centro, con la sorveglianza medica della direzione sanitaria della struttura e la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento”.

All’interno del Giovanni Paolo II si trovano dunque complessivamente 14 pazienti: 12 risultati positivi e altri 2 negativi al tampone ma che presentano gravi patologie pregresse incompatibili con le dimissioni. Tutti gli altri pazienti che occupavano i reparti di degenza del Giovanni Paolo II sono stati nel frattempo dimessi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.