Negli ultimi sei giorni a Carovigno, paese nel Brindisino con circa 17mila residenti, ci sono cinque decessi legati al contagio da coronavirus. L’ultima vittima l’ha comunicata, ancora una volta, il sindaco Massimo Lanzillotti: il 64enne Salvatore Laghezza, sindacalista ed ex consigliere comunale. Il sindaco ha inviato una lettera al governatore Michele Emiliano per chiedere maggiori informazioni e dati sull’epidemia in corso.

A Carovigno risultano, oltre ai cinque decessi, altre 24 persone contagiate. Lanzillotti oggi ha emesso un’ordinanza per imporre l’obbligo di indossare guanti e mascherine nei negozi aperti. A Carovigno si registra anche la vittima più giovane di Puglia, il 34enne Angelo Mameli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.