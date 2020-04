“Una diretta per nottambuli”. Lo definisce così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il collegamento in streaming su facebook per mettersi in contatto con i propri concittadini e rassicurarli nel pieno dell’emergenza sanitaria. “Abbiamo attivato un fondo per le famiglie fragili – spiega Decaro – per le esigenze alimentari di chi in passato riceveva il pranzo a scuola per i propri figli. Ma invito tutti a fare le donazioni al conto corrente del Comune per tutti gli altri servizi di sostegno sociale”. QUI IL LINK

Poi un affondo nei confronti della decisione del Viminale di concedere l’autorizzazione alle passeggiate sotto casa tra padre e figlio minore in caso di necessità: “Non mi sono mai permesso di fare nessuna valutazione sulle restrizioni – continua Decaro – perché dipendono dagli studi degli scienziati e dalle autorità sanitarie. In questo momento però avevamo dato una stretta anche ai runner e dare una possibilità di uscire fuori di casa rischia di ridurre questa stretta. Contenendo le uscite stiamo schiacciando la curva dei contagi se raggiungiamo il picco sarà un problema gestirli”. Qui il link per rileggere la decisione del Viminale

