La polizia municipale di Noicattaro ha effettuato per tutta la mattina un posto di blocco e ha controllato tutte le macchine in entrata e in un uscita dalle ville di Parchitello. Una decina di multe sono state elevate a chi era in giro senza motivo. Per i controlli è stato utilizzato anche un drone (foto facebook).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.