I 13 contagi nella residenza per anziani Villa Giovanna a San Girolamo stanno preoccupando i parenti degli ospiti, perché si teme possa scoppiare un focolaio. Il sindaco Antonio Decaro ieri mattina si è recato personalmente presso la residenza socio sanitaria assistenziale e ha chiesto di parlare con i responsabili della struttura che non erano presenti e ha avuto rassicurazioni da un’operatrice sanitaria sul fatto che avrebbero tenuto un contatto diretto con le famiglie degli ospiti. Il sindaco ha chiesto al Direttore generale della Asl di prendere in carico la struttura coordinando le attività assistenziali per la salute di tutte le persone che sono all’interno. La Asl in serata ha acquisito formalmente la direzione sanitaria della struttura.

