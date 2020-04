“Cari Amici, la nostra birra non mancherà mai nei vostri bicchieri ma ora è il momento di pensare a come dare il nostro contributo contro il Covid 19”. È il messaggio solidale lanciato da un gruppo di imprenditori di Bari.

“Abbiamo realizzato, in collaborazione con il CNA Area Metropolitana di Bari e l’Associazione De Gustibus Vitae di Bari, un disinfettante mani che verrà donato al Comune di Bari che lo utilizzerà per le finalità istituzionali che riterrà più opportune. Si tratta di un piccolo gesto che, ci auguriamo, sia di esempio per tanti che vogliono aiutare la nostra amata città”.

