“In questi giorni stiamo avendo grosse attestazioni d’affetto da parte della popolazione. Non possiamo che ringraziare tutti, ci danno la forza di continuare a lottare per i pazienti e per l’Italia intera”. E’ il commento di Savio Soldano, medico del Policlinico di Bari impegnato in prima linea nei reparti dedicati all’emergenza coronavirus (video in basso).

Questa mattina, 10 aprile, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone ha partecipato alla consegna ai dipendenti del Policlinico della donazione di 300 scatole contenenti colombe pasquali prodotte dalla storica pasticceria barese “Mercantile” contenute nelle scatole prodotte dall’azienda Tipoflessografica De Tullio srl. Altra azienda storica, fondata nel 1980 specializzata nella produzione di imballaggi in plastica compostabile e cartone per alimenti.

La consegna dei dolci pasquali è avvenuta nel piazzale antistante il padiglione Asclepios alla presenza dell’amministratore della società, Francesca De Tullio, e uno dei soci Giuseppe De Tullio, il direttore generale del Policlinico e Leopardi Bux della pasticceria Mercantile. “Il dono vuole essere un simbolico gesto di ringraziamento per la dedizione e coraggio dimostrato dai medici e dal personale sanitario, i commercianti si mobilitano anche per le famiglie indigenti”, ha detto l’assessore Palone

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.