Telefonata che ha lasciato tutti sorpresi quella di Papa Francesco oggi durante la trasmissione su Rai1 “A sua immagine”, lo speciale condotto da Lorena Bianchetti durante il Venerdì Santo. La conduttrice riceve in studio in diretta la telefonata del Santo Padre. “Vi voglio bene a tutti”, ha detto Papa Francesco che questa sera presiederà una Via Crucis che entrerà nella storia, perché non ci saranno fedeli a causa proprio dalle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.

