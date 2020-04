Raccolta straordinaria della carta nei quartieri del porta a porta dove è stata sospesa a causa delle difficoltà da parte dell’Amiu nel garantire il servizio. La prossima settimana la carta sarà quindi ritirata nelle zone del porta a porta secondo il calendario seguente.

Per il vetro la raccolta straordinaria sarà la settimana successiva. “Ringraziamo per la pazienza – dice l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli – chiediamo scusa per i disagi che state sopportando, ma purtroppo a causa dell’emergenza che stiamo vivendo l’Amiu non riesce a raccogliere regolarmente tutte le frazioni dei rifiuti nella zona del porta a porta. La divisione tra Santo Spirito lato mare e Palese lato mare è via Capitaneo, mentre la ferrovia separa la zona “mare” dalla zona “terra”.

Numerose erano state infatti le proteste per la sospensione del servizio di raccolta di carta e vetro. Dopo le due giornate di raccolta straordinaria, continuerà comunque la sospensione del servizio fino a prossima comunicazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.