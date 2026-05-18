Addio a Lazzaro, il cane più vecchio del mondo: si spegne a 30 anni dopo l’ultima adozione

Ophélie Boudol, 29 anni, ha annunciato su Instagram la morte del suo cagnolino così: “Eri il nostro piccolo nonnino”. Lazzaro, un Papillon nano spaniel la cui razza prende il nome dalle orecchie erette, è nato il 4 dicembre 1995, secondo quanto affermato da Anne-Sophie Moyon, responsabile del rifugio per animali di Annecy-Marlioz, nell’Alta Savoia. Ha trascorso gran parte della sua vita con la stessa proprietaria ed è stato affidato all’associazione dopo la sua morte. È stato adottato un mese fa da Ophélie Boudol, che inizialmente cercava un animale domestico per sua madre. Ma questa madre single di un bambino di 9 anni si è innamorata di Lazzaro e lo ha portato a casa, dove ha già due gatti. «È stato trovato accanto al corpo del suo padrone», le dissero. «Sono rimasta seduta accanto a lui per mezz’ora, poi ho detto: “Guardate, se nessuno vuole prenderlo, non mi importa, purché vada d’accordo con i gatti”».

Lazzaro morì solo poche settimane dopo. “Ieri sera ha iniziato a spegnersi tra le mie braccia”, racconta. “Mercoledì sono andata a comprargli una nuova cesta per farlo stare comodo, con tanto di coperta, maglione e cappotto. Infine, il giorno dopo, è andato a raggiungere la sua prima padrona.” A 30 anni e cinque mesi, Lazare portava ancora il pannolino, era sordo, cieco e dormiva quasi tutto il giorno. Ma, a detta della sua proprietaria, era ancora molto vivace. ” Quando Anne-Sophie Moyon, del rifugio, e i suoi colleghi hanno scoperto l’età di Lazare, hanno pensato che “potesse essere il cane più vecchio del mondo”, ha detto. Hanno controllato la sua data di nascita in due registri e compilato i moduli per iscriverla a un possibile tentativo di record, per scherzo. Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un rafeiro de l’Alentejo (un cane da montagna) di nome Bobi è stato considerato il cane più vecchio del mondo quando è morto nel 2023 in Portogallo, all’età presunta di 31 anni, secondo il sito web del Guinness World Records. Ma una nuova perizia effettuata nel 2024 ha concluso che non vi erano prove sufficienti e conclusive sulla sua età.

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