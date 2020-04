Per fermare le passeggiate e gli spostamenti non autorizzati (ieri pomeriggio decine di persone si sono riversate in strada incuranti del divieto) questa mattina il lungomare di San Girolamo è presidiato da polizia locale, polizia e da due pattuglie in moto di carabinieri. Gli agenti stanno chiedendo a tutti coloro che trovano a passeggio la motivazione degli spostamenti. Intimando a rientrare a casa.

I controlli erano stati annunciati già nei giorni scorsi. Per fermare le gite fuori porta classiche di Pasquetta. I controlli proseguiranno per tutta la giornata in tutti i punti più sensibili della città.

