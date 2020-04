Il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, ha diramato ieri le indicazioni per lo svolgimento degli esami a distanza. La prova dovrà essere programmata con un certo anticipo rispetto alla data di svolgimento. Sul calendario di Teams dovrà essere fissato un orario di inizio “riunione” con un anticipo di 15-30 minuti rispetto all’effettivo inizio della prova in modo da chiarire le modalità specifiche di svolgimento della prova ed eventualmente dare lettura della traccia d’esame.

Tra l’orario di consegna e l’orario di chiusura della prova devono essere concessi circa 10 minuti per permettere agli studenti la scansione tramite smartphone o scanner ed il successivo upload del documento.

Il rettore invita a procurarsi fogli bianchi, occorrente per scrivere, calcolatrice. Durante le sessioni online la webcam deve riprendere lo spazio circostante, mani, foglio, viso e smartphone, con il quale si farà la scansione: il telefonino dovrà essere posizionato con lo schermo verso il basso.

Se cade la connessione per un tempo prolungato, l’esame potrà essere ripetuto in forma orale con eventuale risoluzione di esercizi. I docenti dovranno sorvegliare il corretto svolgimento della prova, visualizzando sui loro pc ogni singola postazione e potranno anche essere in contatto tramite chat private con gli studenti.