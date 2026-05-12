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Bari, settimana a due facce: avvio soleggiato, ma da domani tornano piogge e fresco

L'instabilità ci accompagnerà probabilmente fino a sabato

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Maggio 2026 - 10:33
Bari pioggia
  • 15 sec

Il meteo sulla città di Bari si prepara a un cambio di rotta repentino in questa settimana di maggio. Se l’avvio di settimana è stato caratterizzato da un tempo sostanzialmente stabile, con ampie schiarite e solo qualche nube alta di passaggio a velare il cielo, la situazione è destinata a mutare drasticamente nelle prossime ore.

Secondo le dichiarazioni degli esperti di 3B Meteo, da mercoledì l’afflusso di correnti instabili di origine atlantica spezzerà l’egemonia del sole. Questo cambiamento porterà un aumento della nuvolosità e favorirà l’arrivo di rovesci sparsi, che interesseranno il capoluogo pugliese a più riprese. Non sarà solo la pioggia a caratterizzare la seconda parte della settimana: l’aria fresca al seguito delle perturbazioni causerà una sensibile diminuzione delle temperature, riportando un clima più frizzante e lontano dalle medie dei giorni precedenti. L’instabilità ci accompagnerà probabilmente fino a sabato, lasciando spazio a un possibile e atteso miglioramento solo nella giornata di domenica.

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