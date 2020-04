La notte tra Pasqua e Pasquetta, le guardie giurate del nucleo radiomobile “IVRI-Sicuritalia”, hanno permesso, alla polizia di stato, l’arresto di un ladro che stava trafuguando materiale all’interno del plesso scolastico “Scuola dei Fiori” in via Cotugno a Bari.

Tempestivo il sopraggiungere di due auto delle guardie giurate, inviate sul posto dalla centrale operativa che ha ricevuto i segnali d’allarme. Il ladro è stato rinvenuto nascosto in una casetta-gioco nel giardino, utilizzata dai bambini nelle ore scolastiche. La polizia ha quindi condotto il soggetto in Questura per le procedure del caso.