I decessi hanno raggiunto quota 22.745. In un solo giorno sono morte 575 persone, ieri le vittime erano state 525. Continua invece il calo dei ricoveri: in terapia intensiva si trovano oggi 2.812 persone, 124 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 25.786 persone, 1.107 meno di ieri. Si sono registrati 3.493 nuovi casi, per una crescita del 2,1%. Ieri la crescita era stata di 3.786. I dati sono stati diffusi nel quotidiano bollettino dalla Protezione civile.

I guariti sono 42.727, per un aumento in 24 ore di 2.563 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.072 persone). Oggi sono stati fatti 65.705 tamponi (ieri 60.999). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,8 tamponi fatti, il 5,3. Il dato più basso all’inizio dell’epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia in Italia è 172.434.

