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Bari guarda alla Slovacchia, al via gemellaggio con Liptovský Mikuláš nel nome di San Nicola

Ieri l'incontro a Palazzo di Città

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Maggio 2026 - 09:16
Slovacchia
  • 24 sec

Bari rafforza i rapporti istituzionali con la Slovacchia nel nome di San Nicola. Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo di Città l’ambasciatrice slovacca in Italia, Karla Wursterová, accompagnata da Petra Franková, vice capo missione e primo segretario dell’ambasciata, e dal console onorario della Slovacchia per la Puglia, Salvatore Chionno. Al centro dell’incontro il percorso avviato per il gemellaggio tra Bari e la città slovacca di Liptovský Mikuláš, accomunate dalla forte devozione per San Nicola, figura presente anche nello stemma della città slovacca.

Nel corso del colloquio si è parlato anche della visita istituzionale del presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini, atteso a Bari il prossimo giugno. “Il legame tra Bari e la Slovacchia nasce attorno alla figura universale di San Nicola, simbolo di dialogo, incontro e pace tra i popoli. Il percorso avviato con Liptovský Mikuláš rappresenta un’opportunità importante per rafforzare relazioni culturali, istituzionali e turistiche nel nome di una storia e di valori condivisi” ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.

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