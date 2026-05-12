Bari e i cantieri infiniti: “Lavori anche di notte? Qui non si vede nessuno, solo disagi”

La città sta cambiando volto, in diverse zone sono attivi infatti cantieri per permettere che questo accada. La pazienza però è finita per molti cittadini secondo i quali aumentano i disagi e la situazione “non potrà che peggiorare”, ma soprattutto “dilatare le attese”. “Lavoreremo anche di notte – denuncia un cittadino – si, peccato che per ora non si veda lavorare neppure di giorno”, segnala allegando foto scattare in via Andrea da Bari e via Brigata Regina nella giornata di ieri in un orario in cui però, non è detto che gli operai siano all’opera, ovvero le 14.30 circa. Quello che preoccupa però è l’assenza di “lavori visibili”.

“Zero operai, zero mezzi all’opera e zero lavori visibili – prosegue il cittadino in un lungo post pubblicato sui social – in via Andrea da Bari la scena più movimentata della giornata è stata quella di due ragazzi con pettorina Cobar intenti a fotografare strada e cartelli di divieto di sosta. Una specie di backstage fotografico del cantiere fantasma. Per il resto? Asfalto intatto. Corsie normali.

Nessun segno concreto di cantierizzazione reale. In via Brigata Regina invece il grande avanzamento tecnologico del BRT consiste, al momento, nell’aver transennato il primo isolato provenendo dal mare, con gli avventori di un bar seduti ai tavolini dietro alle recinzioni, in posa come animali allo zoo. Fine delle operazioni. E ricordiamo sempre il piccolo dettaglio: il 30 giugno 2026 dovrebbe essere tutto concluso per rispettare la milestone PNRR. Parliamo di un sistema da oltre 119 milioni di euro: corsie dedicate, semafori intelligenti, fermate, impianti, segnaletica, collaudi, centri di ricarica e opere accessorie ancora lontanissime dall’essere completate. Ma tranquilli: “si lavorerà anche di notte”. A questo punto forse conviene trasferire il cantiere direttamente su Venere. Lì una singola giornata dura circa 243 giorni terrestri. Forse solo così, con un’unica notte lunga otto mesi, riuscirebbero finalmente a completare il BRT entro il 30 giugno”, conclude.

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