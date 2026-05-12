Tragedia nel Foggiano, scoppia incendio in roulotte: morto bracciante agricolo

Tragedia all’alba nelle campagne di Poggio Imperiale, nel Foggiano, dove un bracciante agricolo è morto nell’incendio della roulotte in cui si trovava. Il rogo è divampato in località “Fucicchia”, dove il mezzo era parcheggiato. La vittima sarebbe un uomo di origini romene residente a Torremaggiore, che utilizzava la roulotte come appoggio temporaneo durante le giornate di lavoro nei campi.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio sarebbe partito accidentalmente. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo, distruggendolo completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri e gli uomini della Scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Atteso sul luogo della tragedia anche il magistrato di turno, che dovrà disporre eventuali accertamenti sulla salma. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.