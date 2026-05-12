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Tragedia nel Foggiano, scoppia incendio in roulotte: morto bracciante agricolo

L'episodio all'alba, per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Maggio 2026 - 12:26
A seguito del crollo della palazzina di via De Amicis, il sindaco Vito Leccese ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per gli immobili in via Luigi Pinto (numeri 2-4-6-8-10), via De Amicis (numeri 1-3-5-7) e via De Robertis (1-3-5-7), per l'esecuzione di opere urgenti di demolizione controllata, frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento incarica la Po.E.Q. Progettazione e Manutenzione Strutture del Comune di Bari di fare eseguire tutti gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi ulteriore pericolosa conseguenza del dissesto, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza urbana, e di procedere con la rimozione delle parti instabili, con l’esecuzione di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata e successiva frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento, autorizzato dalla Procura di Bari, si è reso necessario dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco, per evitare che lo stato dei luoghi pregiudichi l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche in considerazione del fatto che la porzione residua della palazzina confina con edifici adibiti a uso residenziale, prontamente evacuati su disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. All’attualità, appare infatti probabile una imminente evoluzione del dissesto con un collasso progressivo e non controllato delle porzioni non crollate, dunque è urgente evitare ogni ulteriore evoluzione del cedimento. Nella giornata di ieri il sindaco di Bari Vito Leccese ha ottenuto dalla Procura della Repubblica l'autorizzazione a procedere con estrema urgenza alle attività di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo scorso. Le attività di demolizione sono cominciate oggi, secondo i tempi e le modalità stabilite d'accordo con il prof. Salvatori, consulente nominato dalla Procura.
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Tragedia all’alba nelle campagne di Poggio Imperiale, nel Foggiano, dove un bracciante agricolo è morto nell’incendio della roulotte in cui si trovava. Il rogo è divampato in località “Fucicchia”, dove il mezzo era parcheggiato. La vittima sarebbe un uomo di origini romene residente a Torremaggiore, che utilizzava la roulotte come appoggio temporaneo durante le giornate di lavoro nei campi.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio sarebbe partito accidentalmente. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo, distruggendolo completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri e gli uomini della Scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Atteso sul luogo della tragedia anche il magistrato di turno, che dovrà disporre eventuali accertamenti sulla salma. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

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