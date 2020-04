Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Bari, i poliziotti della Squadra Mobile, unitamente ad Unità Cinofile dell’U.P.G.S.P., hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione ubicata al quartiere Libertà ed hanno tratto in arresto Justice Osamede IMASUEN, cittadino nigeriano di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale.

L’incursione degli agenti della Sezione Criminalità Straniera e delle Unità Cinofile antidroga ha permesso di rinvenire, abilmente occultata all’interno di una lavatrice, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 3 kg; la sostanza era suddivisa in più involucri pronti per essere smistati, per un valore complessivo – al dettaglio – di oltre 5000 Euro.

Nel corso delle attività è stato altresì rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente (bilancino e bustine), un quaderno contenente appunti relativi allo spaccio e la somma di 500 euro in banconote di diverso taglio. Al termine delle operazioni di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.