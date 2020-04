In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 175.925 persone hanno contratto il coronavirus (3.491 in più rispetto a ieri, per una crescita del 2%; ieri la crescita era stata di 3.493 . Di queste, sono decedute 23.227 (+482, +2,1%; ieri +575) e 44.927 (+2.200, +%5,1; ieri +2.072) sono state dimesse.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 107.771 (il conto sale a 175.925 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.