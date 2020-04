Disservizi, sull’intero territorio nazionale, per gli utenti della compagnia WindTre: dalle 10 di questa mattina, infatti, la rete dati del nuovo operatore nato dalla fusione tra le storiche compagnie Wind e Tre, ha cessato di funzionare lungo tutto lo stivale.

Da Verona a Milano, da Roma a Bari, fino a Trapani, sono tantissime le segnalazioni degli utenti impossibilitati a connettersi alla rete dati della propria scheda Sim, mentre sembrano non esserci disservizi per quanto riguarda la linea telefonica. Le segnalazioni, in particolare, si affollano sul sito downdetector.it, specializzato nel monitoraggio delle connessioni e dei mal funzionamenti delle app: sul portale, in pochi minuti, si sono registrati migliaia di post e messaggi da parte degli italiani, che lamentano assenza di connessione sia per gli smartphone che per le linee domestiche.

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno condotto, quest’oggi, al down della rete, mentre le app della compagnia e gli stessi centralini sembrano inattivi a causa, forse, dell’alto numero di richieste di assistenza.

