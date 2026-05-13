“Ho rischiato la vita” con le buche in viale Europa. Ma il Comune assicura: “Sono state chiuse”

“Caro Sindaco, tornando da lavoro ho preso una buca enorme che mi ha subito tagliato la ruota”. Inizia con questo sfogo accorato la denuncia pubblica di una cittadina barese che si rivolge direttamente al primo cittadino Vito Leccese, dopo aver sfiorato la tragedia su viale Europa. A causa del danno allo pneumatico, la donna è stata costretta a fermarsi bruscamente in mezzo alla carreggiata. Pochi istanti dopo, un TIR che viaggiava a forte velocità non ha notato le luci di emergenza e ha rischiato di travolgerla. Solo grazie al clacson suonato disperatamente dalla donna, l’autoarticolato è riuscito a scartare l’ostacolo invadendo la corsia opposta che, fortunatamente, in quel momento era libera.

Il racconto accende i riflettori su una criticità sentita da tutta la comunità e si conclude con un appello perentorio alle priorità del Comune: “Io vi chiedo, ma invece di fare i lavori per la pista ciclabile non può chiudere prima tutte quelle buche?”. La protesta della cittadina dà voce al malumore di molti automobilisti baresi, esasperati dallo stato del manto stradale e dalle recenti polemiche sul blocco della manutenzione ordinaria in città, fermo dalla fine di marzo 2026 per ritardi nelle gare d’appalto.

Sul caso specifico, tuttavia, si registra una pronta replica da Palazzo di Città: le buche segnalate in viale Europa, assicurano dal Comune, sono state chiuse d’urgenza nella giornata di lunedì. L’intervento di tamponamento rappresenta solo il primo passo per la messa in sicurezza dell’arteria stradale: gli uffici tecnici hanno infatti confermato che l’intera strada sarà riasfaltata completamente nel giro di poche settimane, inserendola nel piano di interventi prioritari per il ripristino della viabilità cittadina.