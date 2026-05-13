English playtime per bambini a Bari, ma anche passeggiate esperienziali e benessere femminile

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Da giovedì 14 a sabato 16 maggio il programma propone un calendario vario e integrato che intreccia visite guidate, laboratori educativi, esperienze nella natura e attività dedicate al benessere della persona. Un fine settimana che mette al centro la conoscenza, la consapevolezza e la relazione, valorizzando la piazza come luogo aperto, inclusivo e generativo.

Le attività spaziano dalla scoperta della città attraverso itinerari tematici – tra storia urbana, cinema e architettura – a percorsi educativi rivolti ai più piccoli sul tema dei diritti, fino a esperienze immersive nella natura urbana e momenti dedicati alla salute e all’ascolto del corpo. Particolare attenzione è dedicata anche al benessere femminile e alla dimensione educativa, con proposte che uniscono informazione, prevenzione e consapevolezza, accanto ad attività ludico-didattiche pensate per favorire apprendimento, socializzazione e partecipazione attiva.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione e attività su prenotazione.

Giovedì 14 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi – ore 10–12

Una passeggiata guidata attraverso i quartieri Umbertino e Murat per ripercorrere l’evoluzione urbanistica della città dal 1814 ai giorni nostri.

Il percorso approfondisce stili architettonici e vicende storiche che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della “città nuova”, offrendo uno sguardo consapevole sulla trasformazione urbana di Bari.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Venerdì 15 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Piccoli e diritti – ore 9–11

Prosegue il percorso educativo dedicato ai diritti dell’infanzia, rivolto alle classi della scuola primaria. Attraverso letture condivise e il “gioco dei diritti”, i bambini vengono accompagnati in un’esperienza partecipativa per consolidare la conoscenza dei diritti fondamentali e il valore della Costituzione come strumento di cittadinanza attiva.

Attività riservata a una classe per giornata.

Partner: Leggere Coccole

Piazza Cesare Battisti

· Bari e il cinema – ore 11–13

Una visita guidata dedicata al rapporto tra Bari e il cinema: un itinerario nel centro cittadino per scoprire i luoghi che negli anni sono diventati set di film, documentari e produzioni televisive. Tra curiosità e racconti legati alla settima arte, Bari si conferma un set a cielo aperto capace di ispirare registi e produzioni.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Piazza Umberto

· Passeggiata esperienziale – ore 17 –19

Una passeggiata di primavera pensata per adulti, bambini e famiglie, per scoprire la città attraverso la natura e il paesaggio urbano.

Guidati da esperti, i partecipanti esploreranno piante, colori e dettagli nascosti negli spazi verdi, alternando momenti di osservazione, narrazione e attività sensoriali.

Un’esperienza che favorisce benessere, relazione e uno sguardo nuovo sul territorio.

Partner: Essere Terra

Sabato 16 maggio

Piazza Cesare Battisti

· Ascoltare il corpo, ritrovare il benessere: cos’è il pavimento pelvico? – ore 10–13

Un incontro informativo ed esperienziale dedicato alla conoscenza e alla consapevolezza del pavimento pelvico femminile, fondamentale per il benessere psicofisico della donna in tutte le fasi della vita. L’attività alterna una prima parte teorica a un momento pratico con esercizi guidati di respirazione e attivazione.

Attività a numero chiuso – massimo 15 partecipanti.

È richiesto di portare un piccolo asciugamano o una sciarpa.

Partner: Fiocchi in ospedale

Piazza Cesare Battisti

· I Teatri di Bari – ore 15–17

Un itinerario guidato tra i principali teatri cittadini: dal Petruzzelli al Margherita, dal Kursaal Santa Lucia al Piccinni. Un percorso tra architettura, storia e protagonisti che hanno reso Bari un importante centro culturale.

Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Partner: Guide and Founder – Free Walking Tour Bari

Piazza Cesare Battisti

· English Playtime – Imparare l’inglese giocando – ore 17–20

Un’esperienza ludico-educativa rivolta ai bambini in età prescolare per avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale e coinvolgente.

Attraverso giochi, musica, storie e attività creative, i bambini imparano divertendosi in un ambiente stimolante e partecipativo.

Partner: EasyPeasy Labs

“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it, che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.