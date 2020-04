Con 216 voti contrari e 119 favorevoli la Camera ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli di Italia con il quale si chiedeva di “impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all’insieme delle misure volte a contrastare l’attuale emergenza” coronavirus. Il governo aveva espresso parere contrario e i 5 stelle, che da sempre si professano contro il ricorso al fondo salva-Stati, hanno votato contro. Ma non tutti: 7 deputati M5s hanno votato con Fdi e uno si è astenuto. (Ansa)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.